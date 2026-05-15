Il governo sta considerando di estendere l’isopensione, attualmente prevista fino al 2026, fino al 2029. La misura permette ai lavoratori di uscire dal mercato del lavoro fino a sette anni prima dell’età pensionabile, con un’uscita a 71 anni. La proroga sarebbe ancora in fase di valutazione e non ci sono ancora decisioni ufficiali definitive. La possibilità di prolungare questa forma di uscita anticipata coinvolgerebbe anche coloro che sono in pensione a 71 anni, mantenendo l’isopensione in vigore per altri tre anni.

Il governo starebbe valutando la proroga dell’ isopensione fino al 2029. La misura, che oggi consente l’uscita dal lavoro fino a sette anni prima della pensione, al momento è garantita soltanto fino al 2026. L’ipotesi è emersa durante un intervento del ministro del Lavoro Marina Calderone alla Camera, in risposta a due interrogazioni parlamentari. L’isopensione è uno strumento previsto dalla legge Fornero che permette alle aziende con più di 15 dipendenti di accompagnare i lavoratori verso la pensione attraverso accordi sindacali. Durante questo periodo il lavoratore continua a ricevere un reddito e la copertura contributiva, mentre il costo dell’operazione resta interamente a carico del datore di lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - In pensione a 71 anni e isopensione fino al 2029, il piano del Governo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pensione anticipata: cosa cambia dal 2027 (potresti lavorare più a lungo)

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Pensioni, il governo studia uscite a 71 anni e proroga dell’isopensione fino al 2029

Arriva il nuovo piano pandemico fino al 2029: l'emergenza non è finita, è invece la nuova normalità del sistema capitalisticoCi risiamo, come prevedibile: è stato recentemente varato il nuovo piano pandemico, che sarà operativo fino al 2029.

Tre Decreti 1° maggio ed ecco i risultati: taglio pensioni ai pensionandi, pensione a 67 o 71 anni, calo degli occupati lavoratori dipendenti negli ultimi 23 mesi, abolizione di Opzione Donna, zero aiuti ai lavoratori per combattere 1/2 x.com

In pensione a 71 anni e isopensione fino al 2029, il piano del GovernoIl governo valuta proroga isopensione fino al 2029 e nuove uscite pensionistiche a 71 anni per lavoratori del sistema retributivo e misto ... quifinanza.it

Genitori che si trasferiscono all'estero continuamente: come educate i vostri figli? reddit

Pensioni, meno di 20 anni di contributi e proroga della Isopensione: le ultime proposteL'Isopensione è un sistema che consente di uscire dal mondo del lavoro 7 anni prima dei requisiti senza costi per lo Stato ... affaritaliani.it