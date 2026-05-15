In pensione a 71 anni e isopensione fino al 2029 il piano del Governo
Il governo sta considerando di estendere l’isopensione, attualmente prevista fino al 2026, fino al 2029. La misura permette ai lavoratori di uscire dal mercato del lavoro fino a sette anni prima dell’età pensionabile, con un’uscita a 71 anni. La proroga sarebbe ancora in fase di valutazione e non ci sono ancora decisioni ufficiali definitive. La possibilità di prolungare questa forma di uscita anticipata coinvolgerebbe anche coloro che sono in pensione a 71 anni, mantenendo l’isopensione in vigore per altri tre anni.
Il governo starebbe valutando la proroga dell’ isopensione fino al 2029. La misura, che oggi consente l’uscita dal lavoro fino a sette anni prima della pensione, al momento è garantita soltanto fino al 2026. L’ipotesi è emersa durante un intervento del ministro del Lavoro Marina Calderone alla Camera, in risposta a due interrogazioni parlamentari. L’isopensione è uno strumento previsto dalla legge Fornero che permette alle aziende con più di 15 dipendenti di accompagnare i lavoratori verso la pensione attraverso accordi sindacali. Durante questo periodo il lavoratore continua a ricevere un reddito e la copertura contributiva, mentre il costo dell’operazione resta interamente a carico del datore di lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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