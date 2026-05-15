Pensioni il governo studia uscite a 71 anni e proroga dell’isopensione fino al 2029
Il governo sta considerando di prolungare l’isopensione fino al 2029, una misura che permette ai lavoratori di uscire dal lavoro fino a sette anni prima dell’età pensionistica. Attualmente, questa possibilità è valida solo fino al 2026. Inoltre, si sta valutando l’introduzione di un’uscita dal lavoro a 71 anni, anche se i dettagli e le modalità non sono ancora definiti. La proroga dell’isopensione e l’eventuale nuova soglia di età sono al centro delle discussioni in vista di eventuali cambiamenti legislativi.
Il governo starebbe valutando la proroga dell’ isopensione fino al 2029. La misura, che oggi consente l’uscita dal lavoro fino a sette anni prima della pensione, al momento è garantita soltanto fino al 2026. L’ipotesi è emersa durante un intervento del ministro del Lavoro Marina Calderone alla Camera, in risposta a due interrogazioni parlamentari. L’isopensione è uno strumento previsto dalla legge Fornero che permette alle aziende con più di 15 dipendenti di accompagnare i lavoratori verso la pensione attraverso accordi sindacali. Durante questo periodo il lavoratore continua a ricevere un reddito e la copertura contributiva, mentre il costo dell’operazione resta interamente a carico del datore di lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
PENSIONI LA FORNERO NON SOLO RESTA, MA SI IRRIGIDISCE
Sullo stesso argomento
Pensioni, allo studio proroga dell’isopensione dopo il 2026 e l’estensione dei canali di uscitaIl governo sta valutando l’ampliamento della durata dell’isopensione a 7 anni, al momento garantita fino al 2026, oltre l’anno in corso.
Leggi anche: Pensioni, stop al rischio nuovi esodati: l’Inps proroga gli assegni ponte fino alla pensione
PENSIONI: SI STUDIA UNA NUOVA RIFORMA, POSSIBILI GRANDI CAMBIAMENTI IN ARRIVO Il sistema pensionistico italiano potrebbe andare incontro a nuove modifiche molto importanti. Secondo le ultime ipotesi di riforma, il Governo starebbe valutan facebook
Il maxi scivolo dell’isopensione scende a 4 anni, si studia l’estensione a 7Il governo prima inserisce la proroga nel decreto Primo maggio. Poi la toglie. La ministra Calderone: Valutiamo un intervento, anche per consentirlo ai post ... repubblica.it
Pensioni con meno di vent'anni di contributi nel retributivo, isopensione oltre il 2026: tutte le nuove ipotesiIl Governo sta valutando interventi sul sistema previdenziale: in particolare studia l'ipotesi di prorogare l'Isopensione con durata fino a ... msn.com