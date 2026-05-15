Pensioni il governo studia uscite a 71 anni e proroga dell’isopensione fino al 2029

Il governo sta considerando di prolungare l’isopensione fino al 2029, una misura che permette ai lavoratori di uscire dal lavoro fino a sette anni prima dell’età pensionistica. Attualmente, questa possibilità è valida solo fino al 2026. Inoltre, si sta valutando l’introduzione di un’uscita dal lavoro a 71 anni, anche se i dettagli e le modalità non sono ancora definiti. La proroga dell’isopensione e l’eventuale nuova soglia di età sono al centro delle discussioni in vista di eventuali cambiamenti legislativi.

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