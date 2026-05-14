Durante la puntata del 12 maggio del The Late Show with Stephen Colbert, Pedro Pascal ha chiesto un bacio al conduttore in diretta TV. L’attore ha manifestato di essere stato geloso dopo aver visto Colbert scambiarsi un bacio con un’attrice nei momenti precedenti. Il momento ha attirato molta attenzione online, diventando rapidamente virale sui social media.

Siparietto diventato subito virale al The Late Show with Stephen Colbert. Durante la puntata del 12 maggio, infatti, Pedro Pascal ha chiesto un bacio a Stephen Colbert dopo aver visto il presentatore scambiarsene uno con Julia Louis-Dreyfus poco prima. @pinknews Pedro Pascal asked Stephen Colbert for a cheeky kiss on Tuesday’s (May 12) episode of ‘The Late Show’. Pascal asked for the kiss after Jimmy Fallon kissed Colbert on Monday’s episode during a game. After the kiss, Pascal explained he ‘got jealous’ after seeing Colbert and Fallon kiss. He wasn’t the only one, though, with ‘Veep’ actress Julia Louis-Dreyfus also asking for one. Louis-Dreyfus said: “No one’s watching.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Pedro Pascal chiede un bacio a Stephen Colbert in diretta TV: “Ero geloso” (VIDEO virale)

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