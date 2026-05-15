Pedinato e aggredito in via Divisi | arrestato rapinatore a Palermo

Un uomo è stato arrestato a Palermo dopo aver pedinato e aggredito una persona in via Divisi. Gli agenti hanno fermato il sospetto e nel vano di un motociclo, parcheggiato in piazza del Carmine, hanno trovato oggetti che potrebbero essere collegati alla rapina. La vittima ha riferito di essere stata seguita prima di essere aggredita, senza aver notato la presenza del rapinatore. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell'accaduto.

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? Punti chiave Come ha fatto il rapinatore a pedinare la vittima senza essere visto?. Cosa hanno trovato gli agenti nel vano del motociclo in piazza del Carmine?. Perché il conducente del monopattino ha tentato la fuga dopo l'incidente?. Quali sono le conseguenze giudiziarie per il giovane arrestato in flagranza?.? In Breve Sequestrato machete da 48 centimetri in piazza del Carmine durante controllo su motoveicolo.. Tunisino deferito in via Discesa dei Giudici per ricettazione monopattino elettrico rubato.. Pattuglie del commissariato Oreto garantiscono presidio costante h24 nelle zone rosse.. Aggredito in via Divisi trasferito il ventisettenne gambiano alla carcere Lorusso di Pagliarelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pedinato e aggredito in via Divisi: arrestato rapinatore a Palermo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Finto carabiniere pedinato a Palermo, dopo la truffa da 40mila euro trova la Gdf ad attenderlo: arrestatoFermato un 33enne accusato di truffa ai danni di una coppia di anziani: recuperata la refurtiva, gioielli e preziosi per un valore di 40 mila euro. Asl di Pescia: pedinato per un mese e arrestato per assenteismo? Cosa sapere Dipendente Asl di Pescia arrestato il 21 aprile dopo un mese di pedinamenti. Pedinato e rapinato dell'orologio, tre arresti a MilanoAvevano strappato un orologio del valore di 40mila euro a uno svizzero di 34 anni il 25 gennaio del 2026 nei pressi della Stazione centrale di Milano. Ora la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura ... ansa.it