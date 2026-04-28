Asl di Pescia | pedinato per un mese e arrestato per assenteismo

Un dipendente dell'Asl di Pescia è stato arrestato il 21 aprile dopo un mese di pedinamenti. La decisione è stata presa a seguito delle indagini sulle sue assenze ingiustificate. La Asl Toscana Centro ha avviato i procedimenti disciplinari necessari per tutelare il servizio pubblico e garantire il rispetto delle normative interne. L'episodio ha portato all'attenzione le modalità di controlli sui dipendenti pubblici.

? Cosa sapere Dipendente Asl di Pescia arrestato il 21 aprile dopo un mese di pedinamenti.. La Asl Toscana Centro avvia i protocolli disciplinari per tutelare il servizio pubblico.. L’arresto di un dipendente dell’ospedale di Pescia per assenteismo è avvenuto il 21 aprile, dopo un mese di sorveglianza occulta condotta dal servizio ispettivo della Asl Toscana Centro. La vicenda, che coinvolge il personale sanitario della provincia di Pistoia, ha richiesto un coordinamento serrato tra le autorità sanitarie e i reparti specializzati. Tutto è iniziato con una minuziosa istruttoria documentale volta a verificare la presenza del lavoratore in servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asl di Pescia: pedinato per un mese e arrestato per assenteismo Notizie correlate Dipendente di ospedale dell'Asl Toscana Centro arrestato per assenteismoUn dipendente dell'Asl Toscana Centro, che lavorava nell'ospedale di Pescia, in provincia di Pistoia, è stato arrestato nei giorni scorsi per... Timbravano il cartellino e andavano via, 13 dipendenti dell’Asl di Caserta condannati per assenteismoCondannati per assenteismo 13 dipendenti dell'Asl di Caserta; le condotte risalgono al periodo tra il 2017 e il 2018, accertati 270 casi di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dipendente assenteista all’ospedale di Pescia: pedinato anche dagli ispettori Asl; Arrestato dipendente assenteista dell’ospedale: Timbrava la mattina, poi bar e shopping; Assenteismo, dipendente Asl arrestato e sospeso; Pescia, timbrava il cartellino in ospedale ma usciva: arrestato. Dipendente di ospedale dell'Asl Toscana Centro arrestato per assenteismoUn dipendente dell'Asl Toscana Centro, che lavorava nell'ospedale di Pescia, in provincia di Pistoia, è stato arrestato nei giorni scorsi per assenteismo. Ne ha dato notizia la stessa azienda sanitari ... firenzetoday.it Assenteismo, dipendente Asl sospeso per un annoPESCIA: L'uomo, pedinato dai carabinieri, è stato arrestato con le accuse di truffa ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio ... toscanamedianews.it Pescia, arrestato dipendente Asl Indagine partita da segnalazione interna Controlli dei Nas Contestata truffa allo Stato Leggi su Pistoia Valdinievole News #PVNews #ValdinievoleNews #PistoiaValdinievoleNews #ValdinievoleOggi #Pescia #A - facebook.com facebook