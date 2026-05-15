Pechino Express vincono i Raccomandati

Da ilgiornale.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tredicesima edizione di Pechino Express, intitolata L'Estremo Oriente, si è conclusa con la vittoria dei Raccomandati. La competizione ha visto i concorrenti attraversare diverse tappe in territori asiatici, mettendo alla prova le loro capacità di adattamento e resistenza. La finalissima si è svolta nelle ultime settimane, confermando i favoriti della gara. Il risultato finale ha decretato i Raccomandati come vincitori di questa edizione, dopo settimane di sfide e percorsi impegnativi.

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Decretato il vincitore della tredicesima edizione di Pechino Express, dal sottotitolo l'Estremo Oriente. Iniziata il 12 marzo su Sky e in streaming su NOW, questa edizione di Pechino Express ha portato i viaggiatori ad attraversare tre paesi dell'Asia: Indonesia, Cina e la tappa finale del Giappone. La novità di quest'anno è stata la presenza di ben tre co-conduttori che hanno affiancato Costantino Della Gherardesca durante le tappe. In Indonesia c'è stato Lillo, in Cina Giulia Salemi e in Giappone Guido Meda, che si è dimostrato davvero all'altezza delle aspettative ed è apparso come un possibile candidato a percorrere il mondo zaino in spalla in una delle prossime edizioni dello show. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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