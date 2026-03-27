Nella terza tappa di Pechino Express 2026, i Raccomandati si sono aggiudicati la vittoria, superando i Veloci e le DJ. Durante la puntata, ci sono stati momenti di tensione tra i gruppi, mentre una concorrente si è commossa per aver perso la sorellina. La gara ha visto anche la partecipazione di Fiona May, che ha affrontato diverse difficoltà lungo il percorso.

Le tensioni tra i Veloci e le DJ e la commozione di Chanel Totti per la mancanza della sorellina Isabel. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pechino Express 2026: i Raccomandati vincono la terza tappa, Fiona May messa a dura prova

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