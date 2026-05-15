La finale di Pechino Express 2026 si è svolta giovedì 14 maggio, con le tre coppie rimaste che si sono sfidate negli ultimi 167 chilometri del percorso. Le coppie coinvolte sono state i Raccomandati, i Veloci e le DJ. Le assegnazioni dei voti hanno visto le DJ ottenere un punteggio di 8,5, mentre i Raccomandati sono stati giudicati vincitori perfetti con un punteggio di 10. La gara ha impegnato i partecipanti fino all’ultimo.

Pechino Express 2026 arriva al traguardo finale. Nella puntata di giovedì 14 maggio, le ultime tre coppie rimaste, i Raccomandati, i Veloci e le DJ, si sono giocate la vittoria negli ultimi, intensissimi 167 chilometri del viaggio. La finale è partita da Nara, ha attraversato il cuore di Osaka e si è chiusa nella meravigliosa Kyoto. Un’ultima tappa che, come da tradizione, ha messo insieme fatica vera e prove folli: dalla lotta sumo fino al lancio dalla torre Ts?tenkaku, in perfetto stile Pechino Express, dove il confine tra adrenalina e caos resta sempre molto sottile. Dopo un primo tappeto rosso che ha decretato il terzo posto dei Veloci, la gara si è trasformata in un faccia a faccia tra le due coppie che, più di tutte, hanno dato l’impressione di volere questa vittoria fino in fondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pechino Express, le pagelle della finale: DJ, fortissime fino all’ultimo (8,5), Raccomandati, vincitori perfetti (10)

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