Pechino Express le pagelle della sesta puntata | i Raccomandati disallineati 6,5 gli Spassusi vincitori morali 9

Nella sesta puntata di Pechino Express 2026, il percorso si svolge ancora in Cina, mettendo alla prova i concorrenti con nuove sfide e tappe. I partecipanti si sono confrontati con diverse prove, e tra i team sono stati assegnati giudizi che vanno da un punteggio di 6,5 a un 9. La puntata ha visto anche i riconoscimenti speciali per alcuni, definiti vincitori morali, mentre altri hanno mostrato disallineamenti rispetto alle aspettative.