Pechino Express le pagelle della sesta puntata | i Raccomandati disallineati 6,5 gli Spassusi vincitori morali 9
Nella sesta puntata di Pechino Express 2026, il percorso si svolge ancora in Cina, mettendo alla prova i concorrenti con nuove sfide e tappe. I partecipanti si sono confrontati con diverse prove, e tra i team sono stati assegnati giudizi che vanno da un punteggio di 6,5 a un 9. La puntata ha visto anche i riconoscimenti speciali per alcuni, definiti vincitori morali, mentre altri hanno mostrato disallineamenti rispetto alle aspettative.
La sesta tappa di Pechino Express 2026 ci riporta in Cina e, per i concorrenti, significa alzare ancora una volta il livello della gara. Le coppie hanno affrontato un percorso lunghissimo, 355 chilometri, da Huizhou fino a Nanjing, passando per il Libro Rosso di Meren Quifeng. Ma il vero cambiamento arriva nella prima parte del loro percorso: per volontà di Costantino, infatti, le coppie vengono mescolate. Un passaggio che rompe gli equilibri costruiti fino a questo momento e costringe tutti ad adattarsi a un nuovo modo di stare in gara. Nascono così nuove combinazioni: Michelle con Biagio, i Draghi, Fiona con Jo, le Tigri, Candelaria con Tony2Milli, i Cigni, Paolantoni con Chanel, i Tacchini, Patrick con Camila, che diventano le Giraffe e Filippo con Dani Faiv, i Lupi.🔗 Leggi su Dilei.it
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