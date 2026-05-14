I Raccomandati si sono aggiudicati la vittoria a Pechino Express 2026, nella finale trasmessa il 14 maggio. La gara si è conclusa a Milano, dove sono stati annunciati come vincitori della edizione dedicata all’Estremo Oriente. La finale ha visto coinvolte le ultime coppie in gara, con prove che hanno determinato il risultato finale. La vittoria ha ufficialmente concluso il percorso di questa stagione del programma televisivo.

Milano, 14 maggio 2026 - Ultima tappa e coppia di vincitori di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’. A vincere questa edizione dell’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca con i tre inviati Lillo Petrolo, Giulia Salemi e Guido Meda, è stata la coppia dei Raccomandati, ovvero quella composta dai concorrenti Chanel Totti e Filippo Laurino. Le tre coppie di finalisti. Le tre coppie rimaste in gara sono quelle delle Dj Michelle Masullo e Jo Squillo, dei Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino e i Veloci Fiona May e Patrick Stevens. roger lo guarro L’ultima tappa. Quella di giovedì 14 maggio è stata la tappa più breve di tutta questa edizione: solo 167, da Nara a Kyoto, passando per Osaka. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I Raccomandati hanno vinto Pechino Express 2026: le pagelle della finale

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Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati) di Pechino Express 2026: intervista

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