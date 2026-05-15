Pechino Express la vittoria di Chanel con l' amico Filippo metti tutti d' accordo | i messaggi di felicità di Blasi Totti e Muller

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima edizione di Pechino Express, Chanel e il suo amico Filippo hanno conquistato la vittoria, suscitando reazioni positive tra il pubblico. La loro complicità, caratterizzata da un rapporto di grande affiatamento, è stata evidente durante tutta la gara, tra momenti di tensione e di leggerezza. Numerosi messaggi di congratulazioni sono arrivati da personaggi noti, tra cui conduttrice, ex calciatore e opinionisti, che hanno commentato con entusiasmo la loro performance.

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Affiatati come solo due giovanissimi amici possono essere, capaci di unire determinazione e leggerezza, in grado di scontrarsi frontalmente ma di perdonarsi un secondo dopo. Sono Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia de 'I Raccomandati', vincitori di Pechino Express 2026.Secondo posto per Jo. 🔗 Leggi su Today.it

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