Pechino Express la vittoria di Chanel con l' amico Filippo metti tutti d' accordo | i messaggi di felicità di Blasi Totti e Muller

Nell'ultima edizione di Pechino Express, Chanel e il suo amico Filippo hanno conquistato la vittoria, suscitando reazioni positive tra il pubblico. La loro complicità, caratterizzata da un rapporto di grande affiatamento, è stata evidente durante tutta la gara, tra momenti di tensione e di leggerezza. Numerosi messaggi di congratulazioni sono arrivati da personaggi noti, tra cui conduttrice, ex calciatore e opinionisti, che hanno commentato con entusiasmo la loro performance.

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