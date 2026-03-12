Nella nuova edizione di Pechino Express, che parte stasera, compare la coppia chiamata I Raccomandati, formata da Chanel Totti e Filippo Laurino. Chanel Totti è nota per essere figlia di un ex calciatore, mentre Laurino si presenta come il suo migliore amico e compagno di avventure. La coppia partecipa alla gara di viaggio e sfide tra coppie, in partenza questa sera.

Nella nuova edizione di Pechino Express al via da stasera, vedremo la coppia I Raccomandati, composta da Chanel Totti ed il migliore amico Filippo Laurino. Chi è Filippo Laurino: l’incontro con Chanel Totti. Nato a Roma nel 2002, Filippo è ha nutrito una grande passione per il mondo della arti visive. Dopo aver conseguito il diploma al liceo artistico, ha ottenuto la laurea in Video Design, per poi iniziare a lavorare nella produzione video. Tramite la madre, Graziella Lopedota, manager dei vip e per diverso tempo agente di Ilary Blasi, conosce Chanel Totti. I due sin da bambini vista la vicinanza delle famiglie, riescono a costruire un rapporto profondo e duraturo nel tempo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Filippo Laurino, nella coppia "I Raccomandati" con Chanel Totti a "Pechino Express"

