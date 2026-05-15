pechino express 2026 vincono chanel totti e filippo laurino

Chanel Totti e Filippo Laurino sono risultati vincitori di Pechino Express 2026. La coppia, nota come “I Raccomandati”, ha concluso il percorso di oltre 5000 chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone. La finale si è svolta a Kyoto, dove hanno ottenuto la vittoria. La loro partecipazione alla trasmissione si è conclusa con il traguardo più ambito, dopo aver affrontato diverse tappe e sfide lungo il percorso.

Chanel Totti e Filippo Laurino sono i vincitori di Pechino Express 2026. La coppia de “I Raccomandati” ha conquistato il primo posto al termine di un viaggio lungo oltre 5000 chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone, imponendosi nella finalissima andata in scena a Kyoto. I due giovani concorrenti hanno battuto le favorite della vigilia, Jo Squillo e Michelle Masullo, arrivate seconde con il team “Le Dj”. Sul terzo gradino del podio si è invece classificata la coppia “I Veloci”, composta da Fiona May e Patrick Stevens. La decima e ultima tappa del reality Sky Original prodotto da Banijay Italia si è svolta interamente in Giappone. Le tre coppie finaliste sono partite da Nara, nello scenario del santuario shintoista Tanzan-jinja, celebre per la sua pagoda a 13 piani. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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I Raccomandati vincono Pechino Express: il trionfo della spontaneità di Chanel e Filippo

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