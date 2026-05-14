Chanel Totti e Filippo Laurino si sono aggiudicati la vittoria nella tredicesima edizione di Pechino Express, trasmessa su Sky Uno. La finale si è svolta con la coppia dei Raccomandati che ha superato gli altri concorrenti, portando a casa il premio conclusivo del programma. La vittoria si è concretizzata al termine di un percorso che ha coinvolto varie tappe e sfide lungo diversi paesi. La vittoria è stata annunciata durante l’ultima puntata, che ha concluso il viaggio dei partecipanti.

Eurovision 2026, la favorita Finlandia vola in finale. Niente da fare per San Marino Barbareschi attacca Ranucci: “Fa fatica a dire che dopo il suo programma c’è il nostro. Stai attento!” DM LIVE24: 25 SETTEMBRE 2014. LA PALOMBELLI, LE MUTANDE E LA DISCOTECA – LA MINETTI E LE ‘BOTTE E VIA’ – IGT: CASTING A RIMINI DM LIVE24: 18 GIUGNO 2014. NICOLE MINETTI NON E’ INCINTA DI D’ALESSIO JR, GABIBBO-BALOTELLI A PAPERISSIMA SPRINT I Raccomandati hanno battuto negli ultimi 167 km Le DJ Jo Squillo e Michelle Masullo e I Veloci Fiona May e Patrick Stevens Pechino Express ha i suoi nuovi vincitori. A trionfare nella tredicesima edizione del docureality, la quinta in onda su Sky Uno, è la coppia dei Raccomandati, formata da Chanel Totti e Filippo Laurino. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Chanel Totti e Filippo Laurino vincono Pechino Express 2026

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I Raccomandati vincono Pechino Express: il trionfo della spontaneità di Chanel e Filippo

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