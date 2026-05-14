Chanel Totti e Filippo Laurino vincono Pechino Express 2026

Da davidemaggio.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chanel Totti e Filippo Laurino si sono aggiudicati la vittoria nella tredicesima edizione di Pechino Express, trasmessa su Sky Uno. La finale si è svolta con la coppia dei Raccomandati che ha superato gli altri concorrenti, portando a casa il premio conclusivo del programma. La vittoria si è concretizzata al termine di un percorso che ha coinvolto varie tappe e sfide lungo diversi paesi. La vittoria è stata annunciata durante l’ultima puntata, che ha concluso il viaggio dei partecipanti.

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