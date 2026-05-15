Nella finale di Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente, Chanel Totti e Filippo Laurino, conosciuti come i Raccomandati, hanno conquistato la vittoria. La gara si è conclusa con l’ultima tappa tra Nara, Osaka e Kyoto. La coppia ha superato le altre squadre partecipanti, portando a termine il percorso previsto dai giudici. La competizione si è svolta nel corso di diverse tappe in Giappone, con prove e sfide lungo il tragitto.

La finale di Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente ha visto vincitori Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia dei Raccomandati, al termine dell’ultima tappa tra Nara, Osaka e Kyoto. In gara c’erano anche le DJ Michelle Masullo e Jo Squillo e i Veloci Fiona May e Patrick Stevens. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia) La tappa finale, pur essendo la più corta dell’edizione con 167 chilometri, è stata ricca di prove difficili. Le DJ hanno iniziato con un vantaggio strategico, penalizzando i Raccomandati e costringendoli a partire in salita. Alla Ohama Sumo Arena di Sakai, i concorrenti hanno sfidato veri lottatori di sumo: i Veloci hanno superato la prova al quarto tentativo, le DJ al quinto, mentre i Raccomandati hanno fallito e sono stati costretti a mangiare una pesante zuppa iperproteica. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Pechino Express 2026, Chanel Totti e Filippo Laurino vincono la finale

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