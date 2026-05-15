Pechino Express 2026 vincono Chanel Totti e Filippo Laurino | il trionfo de la coppia de ‘I Raccomandati’

Da superguidatv.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chanel Totti e Filippo Laurino si sono aggiudicati la vittoria nella stagione 2026 di Pechino Express, intitolata L’estremo Oriente. La coppia, nota per aver partecipato a ‘I Raccomandati’, ha superato le altre squadre durante le varie tappe del percorso. La gara si è svolta in diverse località asiatiche, con prove di resistenza e adattamento. La finale ha visto la coppia prevalere sugli altri concorrenti, confermando la loro posizione di testa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I vincitori di ‘ Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente’  Sono la coppia de ‘ I Raccomandati ‘ formata da Chanel Totti e Filippo Laurino. I due giovani amici hanno saltato per primi sul tappeto rosso situato nell’ultima tappa nel magnificente Tempio Ninna-Ji di Kyoto. Vediamo insieme il podio. Chi ha vinto Pechino Express 2026: i vincitori sono Chanel Totti e Filippo Laurino. Dopo oltre 5450 chilometri percorsi, sono a sorpresa Chanel Totti e Filippo Laurino a vincere ‘ Pechino Express – L’Estremo Oriente ‘. I due, che formavano la coppia de ‘ I Raccomandati ‘ hanno avuto la meglio su ‘ Le Dj ‘ (Jo Squillo e Michelle Masullo) e ‘ I Veloci ‘ (Fiona May e Patrick Stevens). 🔗 Leggi su Superguidatv.it

pechino express 2026 vincono chanel totti e filippo laurino il trionfo de la coppia de 8216i raccomandati8217
© Superguidatv.it - Pechino Express 2026, vincono Chanel Totti e Filippo Laurino: il trionfo de la coppia de ‘I Raccomandati’
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PECHINO EXPRESS 2026: Vincono Chanel Totti e Filippo Laurino! Le DJ beffate in finale

Video PECHINO EXPRESS 2026: Vincono Chanel Totti e Filippo Laurino! Le DJ beffate in finale

Sullo stesso argomento

Trionfo per “I Raccomandati”: Chanel Totti e Filippo Laurino vincono Pechino Express 2026Chanel Totti e Filippo Laurino vincono Pechino Express 2026: social in delirio, le reazioni di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Pechino Express, vince la coppia de ‘I raccomnadati’: il trionfo di Chanel Totti e Filippo Laurino(Adnkronos) – Affiatati come solo due giovanissimi amici possono essere, capaci di unire determinazione e leggerezza, in grado di scontrarsi...

pechino express pechino express 2026 vinconoPechino Express 2026, vincono Chanel Totti e Filippo Laurino: il trionfo de la coppia de ‘I Raccomandati’Chi sono i vincitori di Pechino Express 2026? Trionfano Chanel Totti e Filippo Laurino, coppia de 'I Raccomandati' su 'Le Dj' e 'I Veloci'. superguidatv.it

pechino express pechino express 2026 vinconoEcco chi ha vinto Pechino Express 2026I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino hanno vinto Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente. Hanno affrontato meglio di tutti un viaggio lungo oltre 5000 chilometri, che ha toccato paesi straor ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web