Chanel Totti e Filippo Laurino si sono aggiudicati la vittoria nella stagione 2026 di Pechino Express, intitolata L’estremo Oriente. La coppia, nota per aver partecipato a ‘I Raccomandati’, ha superato le altre squadre durante le varie tappe del percorso. La gara si è svolta in diverse località asiatiche, con prove di resistenza e adattamento. La finale ha visto la coppia prevalere sugli altri concorrenti, confermando la loro posizione di testa.

I vincitori di ‘ Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente’ Sono la coppia de ‘ I Raccomandati ‘ formata da Chanel Totti e Filippo Laurino. I due giovani amici hanno saltato per primi sul tappeto rosso situato nell’ultima tappa nel magnificente Tempio Ninna-Ji di Kyoto. Vediamo insieme il podio. Chi ha vinto Pechino Express 2026: i vincitori sono Chanel Totti e Filippo Laurino. Dopo oltre 5450 chilometri percorsi, sono a sorpresa Chanel Totti e Filippo Laurino a vincere ‘ Pechino Express – L’Estremo Oriente ‘. I due, che formavano la coppia de ‘ I Raccomandati ‘ hanno avuto la meglio su ‘ Le Dj ‘ (Jo Squillo e Michelle Masullo) e ‘ I Veloci ‘ (Fiona May e Patrick Stevens). 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Pechino Express 2026, vincono Chanel Totti e Filippo Laurino: il trionfo de la coppia de ‘I Raccomandati’

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PECHINO EXPRESS 2026: Vincono Chanel Totti e Filippo Laurino! Le DJ beffate in finale

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