Pechino Express vince la coppia de ‘I raccomnadati’ | il trionfo di Chanel Totti e Filippo Laurino

Durante l'ultima edizione di Pechino Express, la coppia composta da Chanel Totti e Filippo Laurino ha conquistato il primo posto. La loro partecipazione ha mostrato un forte senso di collaborazione, alternando momenti di sfida a attimi di complicità. Entrambi hanno dimostrato di sapersi adattare alle difficoltà del percorso, mantenendo un atteggiamento positivo anche nelle situazioni più complesse. La vittoria è arrivata dopo settimane di gara, segnate da impegno e strategia condivisa tra i due.

(Adnkronos) – Affiatati come solo due giovanissimi amici possono essere, capaci di unire determinazione e leggerezza, in grado di scontrarsi frontalmente ma di perdonarsi un secondo dopo. Sono Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia de 'I Raccomandati', vincitori di Pechino Express 2026. Secondo posto per Jo Squillo e Michelle Masullo, la coppia delle 'Le DJ',. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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PECHINO EXPRESS 2026, chi vincerà tra CHANEL & FILIPPO, JO & MICHELLE o FIONA & PATRICK

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