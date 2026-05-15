Pechino Express 2026 proclamati i vincitori

Da lapresse.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I vincitori di Pechino Express 2026 sono stati annunciati ieri sera durante la trasmissione trasmessa da Sky. La stagione si è conclusa con la premiazione dei partecipanti che hanno raggiunto il traguardo finale dopo settimane di competizione. La puntata ha visto anche momenti di suspense e l’eliminazione di alcuni concorrenti, portando alla definizione della coppia che si è aggiudicata il premio. La conclusione dello show ha attirato l’attenzione di un ampio pubblico, coinvolto fino all’ultimo minuto.

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Cala il sipario su Pechino Express 2026, ieri sera sono stati proclamati i vincitori del programma targato Sky. Affiatati come solo due giovanissimi amici possono essere, capaci di unire determinazione e leggerezza, in grado di scontrarsi frontalmente ma di perdonarsi un secondo dopo. E da pochi minuti anche  vincitori ufficiali d ell’edizione di Pechino Express – L’Estremo Oriente: a Kyoto i trionfatori dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sono  Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia de “ I Raccomandati ”. Secondo posto per  Jo Squillo e Michelle Masullo, la coppia de “ Le DJ ”, favoritissime alla vigilia ma rallentate da un passaggio sfortunato proprio in occasione del Tappeto Rosso decisivo collocato nel magnificente Tempio Ninna-Ji di Kyoto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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