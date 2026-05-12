Pechino Express 2026 svelati per sbaglio i vincitori dello show

È stato diffuso accidentalmente un post sui social media che ha rivelato i vincitori di Pechino Express 2026, generando così un imprevisto nel percorso della trasmissione condotta da Costantino Della Gherardesca. La notizia ha attirato l’attenzione prima della finale ufficiale, che ancora deve essere trasmessa. La vicenda ha coinvolto il cast e i fan dello show, creando una certa attesa sull’esito finale.

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