Pechino Express 2026 svelati per sbaglio i vincitori dello show
È stato diffuso accidentalmente un post sui social media che ha rivelato i vincitori di Pechino Express 2026, generando così un imprevisto nel percorso della trasmissione condotta da Costantino Della Gherardesca. La notizia ha attirato l’attenzione prima della finale ufficiale, che ancora deve essere trasmessa. La vicenda ha coinvolto il cast e i fan dello show, creando una certa attesa sull’esito finale.
I vincitori di Pechino Express 2026 sarebbero stati svelati per sbaglio. In attesa della finalissima dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca intorno alla trasmissione si è creato un piccolo caso a causa di un post pubblicato sui social. I vincitori di Pechino Express svelati per sbaglio?. Il profilo ufficiale di Now Tv infatti avrebbe rivelato per sbaglio chi ha trionfato nell’ultima puntata di Pechino Express 2026. Uno spoiler divenuto in breve tempo virale fra i fan della trasmissione. La questione parte da un post pubblicato sul profilo ufficiale di Now Tv in cui veniva annunciata la presenza di Jo Squillo e Michelle Masullo, la coppia delle DJ, ad un evento al Foro Italico.🔗 Leggi su Dilei.it
Notizie correlate
Svelati i vincitori di Pechino Express 2026 prima della finale: la coppia finisce sui social per un eventoIn un post l'errore fatale che definisce una coppia come "vincitrici" di Pechino Express 2026: i fan inviperiti per lo spoiler prima della puntata...
Leggi anche: Pechino Express 2026, la coppia eliminata della terza puntata, i vincitori e la classifica dei viaggiatori