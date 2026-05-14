Pechino Express 2026 spoiler clamoroso | il post che ha anticipato per errore i vincitori scatena i social
Manca poco alla messa in onda dell’ultima puntata di Pechino Express 2026, ma sui social si è scatenata una polemica inaspettata. Un post pubblicato online ha erroneamente annunciato i nomi delle concorrenti che si aggiudicheranno il premio finale, generando reazioni e commenti tra gli utenti. La notizia, poi smentita, ha catturato l’attenzione di molti, alimentando discussioni e aspettative tra i fan del programma. La situazione ha portato alla luce alcune discussioni sulla gestione delle anticipazioni e sulla tutela delle informazioni ufficiali.
Quando ormai manca pochissimo alla messa in onda dell’ultima puntata di Pechino Express, il programma è stato travolto da una polemica che nessuno si aspettava: la presunta rivelazione anticipata delle vincitrici dell’edizione 2026. Tutto sarebbe nato da un semplice post pubblicato, e poi rapidamente modificato, dall’account ufficiale di NOW TV. Nel contenuto, apparentemente innocuo, veniva annunciata la presenza di Jo Squillo e Michelle Masullo come ospiti musicali al Foro Italico. Nulla di anomalo, o così sembrava. Il problema è emerso nella descrizione del post, dove le due venivano indicate come “vincitrici” del programma. Una parola sufficiente a far esplodere il caso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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