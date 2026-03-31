Qualiano entra a far parte della nuova segreteria metropolitana del Partito Democratico di Napoli, con il segretario cittadino Raffaele Manco tra i membri nominati. La composizione del nuovo organismo è stata annunciata recentemente e vede diverse figure della zona coinvolte nel progetto di riorganizzazione del partito a livello metropolitano. La nomina di Manco fa parte di questa riforma interna al partito.

Il segretario cittadino Raffaele Manco nominato nel nuovo organismo guidato da Francesco Dinacci. Il Partito Democratico di Napoli ha ufficializzato la composizione della nuova segreteria metropolitana, organismo che segna una fase di riorganizzazione interna dopo le recenti dinamiche politiche legate al referendum costituzionale e in vista delle prossime scadenze amministrative. Tra i componenti della nuova segreteria figura anche Raffaele Manco, segretario del PD di Qualiano, inserito in una struttura che, secondo quanto comunicato dal partito, sarà caratterizzata da un’impostazione unitaria, con attenzione alla rappresentanza territoriale e alla partecipazione di giovani e donne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano entra nella nuova segreteria metropolitana del PD Napoli: Manco tra i protagonisti

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