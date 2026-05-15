PD la sfida di Delrio | tra pacifisti e Schlein emerge la frattura

Nel Partito Democratico si sta assistendo a una divisione tra i sostenitori di un approccio pacifista più deciso e coloro che invece sostengono una linea più dura sulla difesa europea. La questione è diventata al centro del dibattito interno, portando alla luce tensioni tra le diverse anime del partito. Tra i protagonisti della discussione c’è chi rappresenta una critica aperta alla segreteria e le sue scelte politiche, creando così una frattura evidente all’interno del partito stesso.

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? Punti chiave Chi rappresenta la vera spina nel fianco della segreteria Schlein?. Come può il PD conciliare pacifismo radicale e difesa europea?. Perché la componente cattolica fatica a trovare una leadership autonoma?. Quali rischi corre il partito con la lotta per i seggi?.? In Breve Paolo Ciani e Sant'Egidio sostengono il pacifismo integrale contro la linea di Schlein.. Pina Picierno, Lorenzo Guerini e Piero Fassino difendono l'orientamento europeo di difesa.. Silvia Salis declina l'invito di Matteo Renzi per la Casa riformista.. L'assenza di Ernesto Maria Ruffini indebolisce la leadership della componente cattolica..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PD, la sfida di Delrio: tra pacifisti e Schlein emerge la frattura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Hormuz, spaccatura Pd: Delrio frena Schlein e apre a CrosettoSpaccatura nel Pd sulla missione nello stretto di Hormuz: mentre Elly Schlein chiude alla proposta del governo e guarda esclusivamente all’Onu,... Pd, emerge una frattura: il 46% degli elettori vuole un patto con la Russia? Punti chiave Come può Schlein gestire una base che chiede un patto con Mosca? Perché il consenso per la segretaria nasconde una frattura sulla... Veltroni da Bonaccini, Prodi da Delrio: il Pd comunica con Schlein attraverso le presenze illustriVorrei ma non posso. I riformisti e i cattolici democratici cercano spazio senza rompere con la segretaria. Per farsi sentire, convocano i padri nobili del partito e trasformano i convegni in segnali ... ilfoglio.it VIDEO | Pd, Delrio: Per governare non basta indignarsi servono proposte credibiliDopo l'uscita di Marianna Madia, che ha aderito a Italia Viva, l'esponente dell'area riformista del partito spiega che resterà Dem ... dire.it