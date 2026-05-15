Paziente caduta in emodialisi il direttore del Policlinico replica | Mai privata di assistenza sanitaria

Il 12 maggio 2026, una paziente sottoposta a trattamento di emodialisi è caduta in un'area comune di un policlinico di Foggia prima dell'inizio della seduta pomeridiana. La notizia ha suscitato attenzione, portando il direttore della struttura a precisare che la donna non è mai stata privata dell'assistenza sanitaria. La caduta si è verificata poco prima dell'inizio della seduta, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle conseguenze dell'incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui