Paziente caduta in emodialisi il direttore del Policlinico replica | Mai privata di assistenza sanitaria
Il 12 maggio 2026, una paziente sottoposta a trattamento di emodialisi è caduta in un'area comune di un policlinico di Foggia prima dell'inizio della seduta pomeridiana. La notizia ha suscitato attenzione, portando il direttore della struttura a precisare che la donna non è mai stata privata dell'assistenza sanitaria. La caduta si è verificata poco prima dell'inizio della seduta, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle conseguenze dell'incidente.
Una paziente in emodialisi è caduta da una seduta in area comune del policlinico di Foggia il 12 maggio 2026, prima dell'inizio della seduta pomeridiana. La direzione medica dell'ospedale ha diffuso un comunicato sostenendo che la ricostruzione dei fatti non sia pienamente aderente a quanto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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