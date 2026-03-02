Stabilizzazioni al Policlinico la Cisl replica alle accuse di Uil e Cgil | Mai chiesta la sospensione

La Cisl Fp Messina ha replicato alle dichiarazioni di Uil Fp e Cgil riguardo alle stabilizzazioni al Policlinico, affermando di non aver mai richiesto la sospensione delle procedure. La confederazione ha commentato che le accuse rivolte sono strumentali, fuorvianti e prive di basi concrete. La polemica riguarda quindi presunte divergenze sulla gestione delle stabilizzazioni all’interno dell’ente sanitario.

"In riferimento alle dichiarazioni diffuse da Uil Fp e Fp Cgil, la Cisl Fp Messina respinge con assoluta fermezza una narrazione che riteniamo strumentale, fuorviante e priva di fondamento. È necessario dirlo chiaramente: la CISL FP non ha mai chiesto di sospendere le stabilizzazioni presso l'AOU.

