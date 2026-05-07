Monteforte Irpino l' intervento dei Vigili del Fuoco in seguito a una richiesta di assistenza sanitaria

Nella serata di ieri, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Monteforte Irpino in via W. a seguito di una richiesta di assistenza sanitaria. Sul posto sono arrivati per supportare i soccorritori e aiutare le operazioni di assistenza. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni. La dinamica dell’accaduto non è stata ancora resa nota.

Nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via W. Loffredo, a seguito di una richiesta di assistenza sanitaria pervenuta dal personale del 118.Sfida nel soccorsoL’intervento si è reso necessario per.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Monteforte Irpino, intervento dei Vigili del Fuoco per il soccorso a una donna Notizie correlate Incendio di autocarro sull'A16, intervento dei Vigili del Fuoco a Monteforte IrpinoUn autocarro ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A16 Napoli–Canosa, nel tratto in direzione Bari. Va a fuoco il tetto di una una stalla: intervento immediato dei Vigili del Fuoco, morti alcuni boviniI Vigili del Fuoco del distaccamento di Città di Castello, con il supporto di una squadra dalla Centrale e dell’autoscala da Foligno, sono... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendi ad Avellino e Monteforte Irpino: giornata di lavoro per i Vigili del Fuoco; Incendio a Monteforte Irpino in un cortile, in azione i vigili del fuoco; Monteforte Irpino, si reca nell'officina e picchia il meccanico: arrestato 31enne; Monteforte Irpino, aggredisce il titolare di un’officina: bloccato e arrestato dai Carabinieri. Monteforte Irpino, donna allettata resta incastrata nelle scale: intervenuti i vigili del fuocoNella serata di ieri, mercoledì 6 maggio, i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via W. Loffredo, a seguito di una richiesta ... ilmattino.it Monteforte Irpino, aggredisce il titolare di un’officina: bloccato e arrestato dai CarabinieriMONTEFORTE IRPINO- Aggredisce il tiolare di un’officina meccanica, bloccato e arrestato dai Carabinieri. Si e’ chiuso cosi’ l’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ba ... irpinianews.it Il presidente Sarno ha incontrato le fasce tricolori di Monteforte Irpino, Atripalda e Mercogliano #Avellino - facebook.com facebook