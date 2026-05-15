Pavia smartphone da mille euro rubato e subito venduto a 15 euro | 3 denunciati per ricettazione

A Pavia, tre persone sono state denunciate per ricettazione dopo aver acquistato e rivenduto uno smartphone di ultima generazione del valore di circa mille euro a soli 15 euro. L'episodio è stato scoperto durante un servizio di controllo, che ha portato all'identificazione dei soggetti coinvolti. L'apparecchio era stato rubato poco prima e subito dopo venduto in modo anomalo. Le autorità stanno proseguendo le indagini per approfondire i dettagli dell'episodio.

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Pavia, 15 maggio 2026 - Uno smartphone di ultima generazione, del valore di circ a mille euro, rubato e rivenduto per 15 euro: tre persone denunciate per ricettazione. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Pavia sono intervenuti nel centro storico pavese, chiamati dalla vittima di un furto: quando è ritornato alla propria auto, parcheggiata nelle vie del centro, si è accorto che gli era stato rubato il suo prezioso smartphone. I militari sono quindi riusciti a rintracciare il dispositivo mobile, individuando un negozio hi-tech dove lo smartphone rubato era appena stato venduto, per una cifra ben inferiore al suo reale valore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, smartphone da mille euro rubato e subito venduto a 15 euro: 3 denunciati per ricettazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rame rubato al cimitero di Pavia: quattro denunciati per ricettazionePavia, 11 maggio 2026 – Quattro persone denunciate, in stato di libertà, per ricettazione. Un Picasso da 1 milione di euro sta per essere venduto per soli 116 euro in FranciaAcquistando per 100 euro un biglietto da 100 euro di una lotteria in Francia ci si potrà aggiudicare "Tête de Femme", capolavoro di Picasso del... Ricettazione di smartphone, tre denunciati a PaviaIl dispositivo, del valore di mille euro, sarebbe stato ceduto da due soggetti a un negozio hi-tech delle vie del centro per circa 15 euro ... laprovinciapavese.gelocal.it Pavia: l’uso dello smartphone incide sugli scambi mamma-bambino? Cosa dice lo studio dell’universitàPavia, 15 aprile 2025 – Uno sguardo al cellulare mentre si tiene il neonato in braccio potrebbe provocare disagi comportamentali al piccolo. Lo sostiene uno studio pubblicato sulla rivista ... ilgiorno.it