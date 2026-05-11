Quattro persone sono state denunciate per ricettazione in relazione a un furto di rame avvenuto nel cimitero monumentale di San Giovannino a Pavia. Sono stati sequestrati oltre 45 metri di pluviali in rame che, secondo le indagini, sarebbero stati rubati. Le denunce sono state effettuate mentre gli indagati erano in libertà. La vicenda riguarda il materiale sottratto dal cimitero e messo sotto sequestro.

Pavia, 11 maggio 2026 – Quattro persone denunciate, in stato di libertà, per ricettazione. E posti sotto sequestro oltre 45 metri di pluviali in rame, risultati rubati al cimitero monumentale di San Giovannino. Sono gli esiti di due distinti interventi della polizia. Nel primo episodio, durante un normale servizio di pattugliamento notturno, in viale Sicilia, un equipaggio della Volante ha intercettato un’ utilitaria sospetta che non s'è fermata all'alt ma è poi stata raggiunta, dopo un breve inseguimento, e bloccata non lontano in via Cesare Correnti. https:www.ilgiorno.itpaviacronacapavia-tentate-rapine-minorenni-arrestati-fy46qq2v A bordo sono stati identificati un uomo di 58 anni e una donna 34enne, entrambi con numerosi precedenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rame rubato al cimitero di Pavia: quattro denunciati per ricettazione

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