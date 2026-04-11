Un Picasso da 1 milione di euro sta per essere venduto per soli 116 euro in Francia

In Francia, un’opportunità insolita si presenta ai partecipanti di una lotteria: con un biglietto dal costo di 100 euro, si può avere la possibilità di vincere un dipinto di Picasso dal valore stimato di oltre un milione di euro. Il quadro, intitolato

Acquistando per 100 euro un biglietto da 100 euro di una lotteria in Francia ci si potrà aggiudicare "Tête de Femme", capolavoro di Picasso del valore di oltre un milione di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Vincere un Picasso da un milione di euro finanziando la lotta all’AlzheimerImmaginate di poter possedere un’opera di Pablo Picasso investendo meno di quanto spendereste per una cena al ristorante.

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