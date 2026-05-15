Pause e mensa negate ai lavoratori della sanità | sentenze appellate e la Cassazione cambia parere

Recentemente, in ambito legale, si sono verificati cambiamenti riguardo alle pause e alla mensa per i lavoratori del settore sanitario. Le prime sentenze di primo grado avevano riconosciuto il diritto dei dipendenti a pause durante l’orario di lavoro e alla possibilità di usufruire della mensa aziendale. Tuttavia, alcune decisioni di secondo grado hanno invertito questa posizione, e ora si attende un pronunciamento della Corte di Cassazione. La questione riguarda le modalità di regolamentazione delle pause e dei pasti per il personale sanitario.

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