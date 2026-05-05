La Corte di Cassazione ha stabilito che i proventi derivanti dall’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici devono essere corrisposti ai proprietari degli impianti stessi. La decisione si inserisce in un contesto di crescente diffusione di impianti solari in Italia, dove tra incentivi, aumenti delle bollette e investimenti nel settore green, il settore fotovoltaico sta vivendo una fase di forte espansione. La pronuncia avviene in un momento in cui molte proprietà stanno installando sistemi di produzione di energia solare.

Nel pieno della corsa italiana al fotovoltaico, tra bollette ancora pesanti, incentivi, investimenti green e impianti installati su case, aziende, terreni e condomini, arriva una pronuncia della Cassazione destinata a pesare ben oltre il singolo caso giudiziario. Con l’ordinanza n. 11085 del 25 aprile 2026, la Suprema Corte ha chiarito un principio semplice solo in apparenza: i proventi erogati dal GSE, il Gestore dei Servizi Energetici, devono essere considerati frutti civili dell’impianto fotovoltaico e, dunque, spettano al proprietario dell’impianto. La notizia è stata riportata anche da Il Sole 24 Ore – NT+ Diritto ed Edotto, che ricostruiscono il principio affermato dalla Corte sulla titolarità delle tariffe incentivanti e del ritiro dedicato.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Fotovoltaico, la Cassazione cambia tutto: i soldi dell’energia prodotta vanno ai proprietari

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