Cina vietato licenziare per sostituire i lavoratori con l’AI | due sentenze storiche in difesa dei dipendenti

In Cina, due tribunali hanno emesso sentenze che vietano il licenziamento di dipendenti per sostituirli con l'intelligenza artificiale. Le decisioni sono state prese in due casi distinti a Hangzhou e a Pechino, arrivando a conclusioni simili in tempi ravvicinati. Queste sono le prime pronunce di questo tipo nel paese e riguardano la tutela dei lavoratori di fronte all'uso crescente di sistemi automatizzati.

Licenziare un dipendente per sostituirlo con l’AI è vietato in Cina: lo hanno stabilito il tribunale di Hangzhou e quello di Pechino in due casi non collegati tra di loro arrivati a un verdetto a poche settimane uno dall’altro. La notizia sta facendo scalpore in tutto il mondo del lavoro dove lo spettro dell’intelligenza artificiale aleggia su decine di migliaia di posti, come hanno dimostrato le recenti ondate di licenziamenti nelle grandi aziende come Oracle. Chi lavora con l’AI è al sicuro dall’AI. Il primo dei processi che ruotano attorno alla sostituzione di un lavoratore con l’intelligenza artificiale riguarda l’impiegato di una società di tecnologia di Hangzhou il cui lavoro era verificare la qualità dei risultati prodotti dal modello di AI dell’azienda.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

In Cina un tribunale vieta di licenziare per sostituire con IALa sentenza crea un precedente importante, in una Cina che fa i conti con una pesante recessione e disoccupazione giovanile.

Licenziare per sostituire con l’IA è legale in Italia, l’avvocato Cominotto: “Dovevamo intervenire prima”Dopo la chiusura della sede italiana di InvestCloud e il licenziamento di 37 dipendenti per sostituirli con un sistema di intelligenza artificiale, è...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Cina, il tribunale vieta licenziamenti e tagli dello stipendio per colpa dell’AI: una sentenza che fa scuola; Cina, sentenza storica del Tribunale di Hangzhou: illegittimo il licenziamento del lavoratore sostituito da AI.

Cina, stop ai licenziamenti per sostituire i lavoratori con l’AIIn Cina una corte ha stabilito che le aziende non possono licenziare dipendenti al solo scopo di sostituirli con sistemi di AI. key4biz.it

Cina, il tribunale vieta licenziamenti e tagli dello stipendio per colpa dell’AI: una sentenza che fa scuolaAl centro del caso, un dipendente addetto al controllo qualità modelli linguistici in una azienda tecnologica: la società gli ha tagliato prima lo stipendio del 40% e lo ha retrocesso, poi il licenzia ... milanofinanza.it

Il Mondiale non sarà trasmesso in Cina e in India 3 miliardi di persone rischiano di non vederlo x.com

Circa 2.000 anni fa, #Xian, nel nord-ovest della Cina, fungeva da punto di partenza dell'antica Via della Seta, testimoniando gli scambi tra le civiltà orientali e quelle occidentali. Due millenni più tardi, un dialogo sulla Via della Seta ha riunito sindaci provenient - facebook.com facebook