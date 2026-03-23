San Giovanni Valdarno (Arezzo), 23 marzo 2026 – Paura nella serata di domenica a San Giovanni Valdarno in una sala da ballo, la Ardenza, dove intorno alle 23,30 è scoppiato un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Arezzo, con squadre provenienti dal distaccamento di Valdarno e dalla sede centrale di Arezzo, e con il supporto della squadra di Figline Valdarno, con due autopompe e due autobotti. San Giovanni Valdarno (Arezzo), sala da ballo distrutta da un incendio Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto la scena era impressionante perché la struttura era completamente avvolta dalle fiamme. Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio, ormai generalizzato, e alle operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza del locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scoppia un incendio nella sala da ballo, paura nella notte. Locale distrutto

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