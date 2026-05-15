Paura Hantavirus il giallo dei topi a scuola e le classi deserte | la smentita della preside

Da napolitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, alcuni studenti di un istituto scolastico sono stati coinvolti in segnalazioni riguardanti la presenza di topi all’interno dell’edificio. Questi riferimenti hanno portato a un’assenza collettiva di studenti, non motivata da assenze ufficiali o malattie. La dirigente scolastica dell’istituto ha ribadito con fermezza che non ci sono prove di topi nella struttura, respingendo quindi le voci circolate e chiarendo la posizione dell’amministrazione scolastica sulla vicenda.

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Dopo le segnalazioni degli studenti dell'istituto scolastico Nobel di Torre del Greco riguardo la presenza di topi culminate con un'assenza ingiustificata di massa, la dirigente scolastica Annunziata Langella ci tiene a chiarire la vicenda al Mattino: “Smentisco tassativamente la presenza di topi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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