Paura Hantavirus il giallo dei topi a scuola e le classi deserte | la smentita della preside

Recentemente, alcuni studenti di un istituto scolastico sono stati coinvolti in segnalazioni riguardanti la presenza di topi all’interno dell’edificio. Questi riferimenti hanno portato a un’assenza collettiva di studenti, non motivata da assenze ufficiali o malattie. La dirigente scolastica dell’istituto ha ribadito con fermezza che non ci sono prove di topi nella struttura, respingendo quindi le voci circolate e chiarendo la posizione dell’amministrazione scolastica sulla vicenda.

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