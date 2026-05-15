Paura Hantavirus il giallo dei topi a scuola e le classi deserte | la smentita della preside
Recentemente, alcuni studenti di un istituto scolastico sono stati coinvolti in segnalazioni riguardanti la presenza di topi all’interno dell’edificio. Questi riferimenti hanno portato a un’assenza collettiva di studenti, non motivata da assenze ufficiali o malattie. La dirigente scolastica dell’istituto ha ribadito con fermezza che non ci sono prove di topi nella struttura, respingendo quindi le voci circolate e chiarendo la posizione dell’amministrazione scolastica sulla vicenda.
Dopo le segnalazioni degli studenti dell'istituto scolastico Nobel di Torre del Greco riguardo la presenza di topi culminate con un'assenza ingiustificata di massa, la dirigente scolastica Annunziata Langella ci tiene a chiarire la vicenda al Mattino: “Smentisco tassativamente la presenza di topi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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