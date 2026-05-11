Hantavirus è già scattata la corsa al business dei vaccini I virologi | Contagio da urine e feci dei topi

Dopo la scoperta di un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera nel porto di Granadilla, a Tenerife, sono in corso operazioni di rimpatrio per i passeggeri e l’equipaggio. Intanto, nel settore sanitario si registra un aumento dell’interesse verso lo sviluppo di vaccini contro il virus, che si trasmette attraverso urine e feci dei roditori. La situazione ha portato a un’accelerazione delle attività di ricerca e produzione di eventuali antidoti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Prosegue l’operazione di rimpatrio per i passeggeri e i membri dell’equipaggio della nave da crociera MV Hondius, dove nei giorni scorsi è stato individuato un focolaio di hantavirus, sbarcati domenica nel porto di Granadilla, a Tenerife. Tra questi ci sono anche 17 cittadini americani, di cui uno risultato lievemente positivo al virus come riferito dal dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti. “Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al test PCR per il virus Andes (un ceppo dell’hantavirus, ndr) “, ha dichiarato il dipartimento della salute.Il focolaio di...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Hantavirus, è già scattata la corsa al business dei vaccini. I virologi: “Contagio da urine e feci dei topi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’hantavirus e il risveglio dei virologi starBurioni pubblica un bollettino dopo l’altro (a pagamento su Substack), Bassetti irride Heather Parisi su vaccini e lockdown, Galli se la prende con... Cos’è l’hantavirus, il «virus dei topi» dietro le morti misteriose sulla nave da crociera MV Hondius: i sintomi, come si trasmette e cosa si rischiaSi chiama hantavirus la probabile causa delle tre morti avvenute a bordo della nave da crociera MV Hondius, partita dall’Argentina e diretta a Capo... Argomenti più discussi: Hantavirus, ministero Salute: In Italia attivata sorveglianza su 4 passeggeri volo Klm; Hantavirus, per una cittadina di Firenze attivate procedure di isolamento e tracciamento; Hantavirus, allarme oggi a Tenerife: arriva la nave del contagio; Quattro isolati in Italia per l'Hantavirus: il contatto sull'aereo con la vittima olandese. A parole le istituzioni internazionali rassicurano, nei fatti sono già partite quarantene, tracciamenti e monitoraggio. Poche idee ma ben confuse, insomma, sull’Hantavirus. E il copione del 2020 sembra ripetersi, stavolta nella Spagna dell’antitrumpiano Pedro S - x.com x.com