Hantavirus i topi e le navi | cosa insegna la storia

La storia dell'hantavirus mostra come il contatto tra topi e attività umane possa portare a rischi sanitari. Prima che le autorità si rendano conto di un problema, i roditori sono già presenti e attivi nelle aree frequentate dalla popolazione. Le navi e i trasporti marittimi hanno spesso favorito la diffusione del virus, che si trasmette attraverso il contatto con i roditori o con le loro deiezioni.

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