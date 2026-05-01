Paul Anthony Kelly ha sfoggiato tre giacche primaverili perfette in 24 ore

In un solo giorno, Paul Anthony Kelly ha indossato tre giacche primaverili differenti, attirando l'attenzione per la scelta di capi di qualità. Le sue scelte di abbigliamento hanno mostrato una varietà di stili e tonalità, mettendo in evidenza l’importanza di un buon capo per valorizzare un look. L’evento ha suscitato interesse tra gli appassionati di moda e stile, che hanno seguito con attenzione i suoi abbinamenti.

A volte basta una giacca eccezionale per portare un outfit da buono a straordinario. Paul Anthony Kelly lo sa bene. Anzi, lo sa così bene che ci è riuscito tre volte in un solo giorno. Il tour de force di giacche dell’attore di Love Story è iniziato agli ABC Studios, dove è stato visto indossare un blazer marrone Hermès direttamente dalla passerella PrimaveraEstate 2026. Sulla carta potrebbe sembrare un look da banchiere di Wall Street. In realtà è molto più rilassato, grazie alle chiusure a scatto, al materiale in nylon e alle tasche extra. Lo styling richiama anche un po’ John F. Kennedy Jr.. Kelly ha arrotolato le maniche e ha scelto una T-shirt casual sotto.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Paul Anthony Kelly ha sfoggiato tre giacche primaverili perfette in 24 ore Notizie correlate Leggi anche: La star di Love Story Paul Anthony Kelly ha un armadio pieno di giacche impeccabili I segreti dell'allenamento di Paul Anthony Kelly per ottenere il fisico di JFK Jr. in Love Story.Paul Anthony Kelly è diventato l'uomo del momento, praticamente il fidanzatino di Internet, gradito a pubblico e critica di ogni tipo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Paul Anthony Kelly sa sempre come stupire: a New York prima dell’evento di Love Story; La Love story di John F. Kennedy jr. e Carolyn Bessette; Paul Anthony Kelly, eleganza senza tempo all’Emmy Season Toast to TV di Disney; I mitici jeans Levi's che Carolyn Bessette Kennedy indossava sempre sono tornati (correre). Paul Anthony Kelly ha sfoggiato tre giacche primaverili perfette in 24 oreA volte basta una giacca eccezionale per portare un outfit da buono a straordinario. Paul Anthony Kelly lo sa bene. Anzi, lo sa così bene che ci è riuscito tre volte in un solo giorno. gqitalia.it La star di Love Story Paul Anthony Kelly ha un armadio pieno di giacche impeccabiliCon la recente première di Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette di Ryan Murphy, tutti gli occhi sono puntati sul volto nuovo Paul Anthony Kelly — l’attore incaricato di interpretare ... gqitalia.it Paul Anthony Kelly è stato alla prima edizione a Los Angeles, della Disney Toast to Tv, un evento per celebrare i successi della stagione televisiva della Disney. Ha anche partecipato a New York all'evento speciale per la serie: Love story: John F. Kennedy Jr - facebook.com facebook Paul Anthony Kelly e Sarah Pidgeon ad un evento organizzato da FX per Love Story. x.com