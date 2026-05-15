Patrizia Mercolino ha dichiarato che Domenico Caliendo, morto all'età di due anni e tre mesi all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore, non era il bambino del cuore bruciato, ma un bambino felice. La donna ha espresso la volontà di ricordarlo per come ha vissuto, chiedendo giustizia. L'inchiesta riguarda il trattamento ricevuto durante e dopo l'intervento chirurgico, che ha portato alla sua morte. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui motivi dell'inchiesta o sulle circostanze specifiche del caso.

Che cosa l’ha spinta a scrivere un libro su Domenico? «Domenico oggi viene ricordato soprattutto per la tragica vicenda, ma io voglio che venga ricordato anche per chi era davvero, per far capire perché lo chiamo “il mio guerriero”». Lei scrive di aver capito subito che Domenico fosse un guerriero. «Sì, assolutamente. Da quando abbiamo scoperto la sua malattia, quando aveva quattro mesi. Però forse l’avevo capito ancora prima. In gravidanza mi faceva stare tranquilla, mi sentivo fortissima con lui in pancia». Come siete arrivati alla diagnosi? «All’inizio non avevamo capito subito che fosse qualcosa di così grave. I primi mesi di vita di Domenico erano trascorsi in una normalità apparente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Patrizia Mercolino: «Domenico non era “il bambino del cuore bruciato”. Era un bambino felice. Non voglio che venga ricordato per come è morto, ma per come ha vissuto. E voglio giustizia»

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La morte di Domenico Caliendo, il cuore in un box per le gite: così inizia il dramma

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