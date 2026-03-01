Bimbo col cuore bruciato la verità di mamma Patrizia Mercolino | Ho scoperto dai giornali cos' era successo

Patrizia Mercolino, madre di un bambino il cui cuore è stato bruciato durante un procedimento di trapianto, ha dichiarato di aver appreso la vicenda attraverso gli articoli di giornale. La donna ha raccontato di aver scoperto cosa fosse successo al figlio soltanto leggendo le notizie pubblicate. La sua testimonianza fornisce un dettaglio diretto su come sia venuta a conoscenza della situazione.

Domenica era un bimbo di due anni ed è morto perché, mentre attendeva un trapianto, il cuore a lui destinato è stato bruciato a causa di una serie di gravi errori commessi nel trasportarlo. La mamma Patrizia Mercolino, ospite della trasmissione Verissimo assieme all’avvocato Francesco Petruzzi, ha raccontato la propria versione della storia, svelando che è stato solo attraverso i giornali che ha scoperto ciò che è davvero accaduto. Patrizia Mercolino: così “ho scoperto la verità” L’accusa di omicidio volontario dopo il cuore bruciato Domenico era un bimbo “come gli altri” Patrizia Mercolino: così “ho scoperto la verità” Patrizia Mercolino è stata ospite di Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo nel pomeriggio di domenica 1° marzo 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

