Patrick Pistolesi e il Canova | il cocktail che racconta la Roma tra nostalgia e futuro al Nite Kong

Un nuovo cocktail chiamato “Canova” è stato presentato al Nite Kong, un locale di Roma che permette di vivere un’esperienza particolare, tra atmosfera intima e luci soffuse. Il drink prende il nome dal celebre artista e vuole rappresentare un legame tra passato e futuro della città. Il locale si distingue per l’ambiente caldo, con arredi in velluto e un’illuminazione soffusa, creando un’atmosfera che invita a lasciarsi trasportare lontano dal caos quotidiano senza abbandonare la città stessa.

Entrare al Nite Kong significa uscire dalla città restando dentro Roma. È una sensazione quasi sospesa, fatta di buio caldo, luci soffuse e velluto che avvolge lo spazio come una parentesi silenziosa nel cuore della notte. È qui che prende forma la visione di Patrick Pistolesi, anima del Drink Kong e del suo spin-off Nite Kong, uno dei locali simbolo della nuova mixology romana. Un luogo che non è solo cocktail bar, ma, come lui stesso lo definisce, una “scatola” capace di contenere esperienze, incontri e ricordi. Roma come comunità: “Un grande paese fatto di quartieri”. In una città dispersiva come Roma, il Nite Kong diventa un punto fermo. Per Pistolesi, il valore non è solo nell’estetica o nella drink list, ma nel rapporto umano che si crea al bancone. 🔗 Leggi su Funweek.it

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