MidNite Chef a Roma | la cucina globetrotter di Valentino Cassanelli incontra la notte del Nite Kong

A Roma, si apre un nuovo locale dove la cucina si trasforma in un viaggio tra diversi sapori e culture. La proposta è firmata da uno chef noto per la sua passione nel combinare influenze internazionali, creando piatti che uniscono tradizioni diverse. Il locale si trova in una zona frequentata da chi cerca un’esperienza culinaria originale e informale. La serata di apertura ha visto la partecipazione di molti clienti, pronti a scoprire le creazioni di questa proposta gastronomica.

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