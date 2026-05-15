MidNite Chef a Roma | la cucina globetrotter di Valentino Cassanelli incontra la notte del Nite Kong
A Roma, si apre un nuovo locale dove la cucina si trasforma in un viaggio tra diversi sapori e culture. La proposta è firmata da uno chef noto per la sua passione nel combinare influenze internazionali, creando piatti che uniscono tradizioni diverse. Il locale si trova in una zona frequentata da chi cerca un’esperienza culinaria originale e informale. La serata di apertura ha visto la partecipazione di molti clienti, pronti a scoprire le creazioni di questa proposta gastronomica.
La cucina come viaggio, ma anche come ritorno. E Roma come punto d’incontro. È questo il filo che ha attraversato la serata del 14 maggio al Nite Kong, nuovo capitolo della rassegna MidNite Chef, dove lo chef stellato Valentino Cassanelli, alla guida del ristorante Lux Lucis del Forte dei Marm i, ha portato nella Capitale la sua cucina globetrotter in dialogo con la mixology di Patrick Pistolesi. Un format che non è solo una cena, ma,come suggerisce lo stesso Pistolesi, un rituale condiviso, dove il confine tra cucina e cocktail si dissolve e lascia spazio a un’unica narrazione sensoriale. Le radici non si perdono: “Emilia, Versilia e mare dentro i piatti”. 🔗 Leggi su Funweek.it
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