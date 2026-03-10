A Roma le MidNite Chef Pairing Nights | al Nite Kong arriva lo chef bistellato Domenico Stile

A Roma, al Nite Kong, si terranno le MidNite Chef Pairing Nights, un evento che vede la partecipazione di Domenico Stile, chef bistellato. La serata combina piatti di cucina d’autore con proposte di mixology, creando un’esperienza gastronomica unica nel suo genere. La manifestazione si svolge in una cornice che unisce creatività culinaria e arte dei cocktail.

La cucina d’autore incontra la mixology in una delle serate gastronomiche più originali della capitale. Il 19 marzo il cocktail bar romano Nite Kong ospita Domenico Stile, chef di Enoteca La Torre a Villa Laetitia, per il quinto appuntamento della rassegna MidNite Chef, dedicata al dialogo tra cucina d’autore e cocktail. L’evento fa parte del ciclo ideato da Patrick Pistolesi, fondatore di Drink Kong e patron del Nite Kong, che punta a trasformare la classica cena degustazione in un’esperienza immersiva dove piatti e drink vengono creati per dialogare tra loro. «Il food pairing non è una regola, è un incontro: tra la visione dello chef e quella del bartender, tra il fuoco e il ghiaccio», spiega Pistolesi. 🔗 Leggi su Funweek.it

Articoli correlati

Roma, la notte dell’alta cucina: MidNite Chef torna al Nite Kong con Davide GuidaraRoma si conferma crocevia dell’alta gastronomia contemporanea con il ritorno di MidNite Chef, la rassegna firmata Nite Kong che mette in dialogo...

Leggi anche: Guidara, un vegetariano al Nite Kong

Tutti gli aggiornamenti su MidNite Chef Pairing

MidNite Chef, al Nite Kong di Roma cinque duetti tra drink e chef- Il primo bar d'Italia nella classifica The World's 50 Best Bars, Drink Kong a Roma, ospita nel suo club più esclusivo, il Nite Kong, MidNite Chef, un ciclo di cinque duetti, pairing ... ansa.it

Mixology e cucina stellata, a Roma le MidNite ChefMixology e alta cucina si incontrano a Roma con le MidNite Chef, rassegna di serate di chef-guest per food&cocktail pairing. L'iniziativa, della quale è in corso la seconda edizione, ha tra i ... ansa.it