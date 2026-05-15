Un ex calciatore argentino ha raccontato i dettagli del suo ritorno in Italia, spiegando di essere stato molto vicino all’Inter prima di decidere di trasferirsi alla Roma. Nel corso di un’intervista, ha rivelato che in passato aveva avuto un accordo vicino con i nerazzurri, ma poi ha scelto di firmare con i giallorossi. La sua testimonianza chiarisce i motivi della scelta e i passaggi che hanno portato alla sua decisione finale.

Inter News 24 L’ex fantasista argentino confessa i dettagli del suo ritorno in Italia e il mancato trasferimento in nerazzurro prima del sì ai giallorossi. Javier Pastore, ex centrocampista argentino rimasto nel cuore dei tifosi italiani per le sue magie con le maglie di Palermo e Roma, è tornato a parlare del suo passato. Nel corso di un’intervista concessa a Betsson.Sport Talks!, il “Flaco” ha svelato un clamoroso retroscena di calciomercato che avrebbe potuto cambiare il corso della sua carriera, portandolo a vestire la maglia del club milanese: « Ero vicino all’Inter. Dovevano vendere un giocatore per potermi prendere. C’erano opzioni in Inghilterra e all’estero, ma mia moglie voleva tornare in Italia e a me faceva piacere ritrovare il campionato italiano ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pastore rivela il retroscena: «Ero vicino all’Inter, poi scelsi la Roma. Ecco spiegato il motivo»

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