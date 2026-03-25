Sancho Juventus dietrofront spiegato | ecco il motivo del no bianconero all’inglese! Retroscena svelato

Juventus ha deciso di non procedere con l'acquisto di Jadon Sancho, secondo quanto si è appreso, per motivi legati alla valutazione delle condizioni tecniche e alle richieste economiche del giocatore. La società bianconera ha comunicato ufficialmente la propria posizione, ponendo fine alle trattative. Il futuro dell’attaccante inglese rimane ancora incerto, con possibilità di trasferimenti in altre destinazioni.

Mercato Torino, che obiettivo per l’estate: torna di moda quel calciatore del Genoa! Le ultimissime Calciomercato Milan, Castro piace ai rossoneri! Il Bologna alza il muro: prezzo fissato e concorrenza dalla Premier Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid spiazza tutti: occhi sul minutaggio per evitare l’obbligo di riscatto. La Juve osserva Nuovo stadio Inter, parte ufficialmente la VAS: il maxi progetto da 1,5 miliardi entra nella fase decisiva per il futuro di San Siro Nuovo stadio Cagliari: accordo sul PEF e parcheggi gratis, ora resta un nodo da sciogliere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sancho Juventus, dietrofront spiegato: ecco il motivo del no bianconero all’inglese! Retroscena svelato Articoli correlati Sancho Juventus, spunta il retroscena sull’inglese: i bianconeri hanno detto di no per questo motivo! Rivelazionedi Redazione JuventusNews24Sancho Juventus, le rivelazioni di mercato sull’esterno inglese in uscita a parametro zero e i passati dubbi caratteriali... Mercato Inter, ecco svelato il motivo della permanenza di Luis Henrique! Di Marzio svela il retroscena: le sue paroleMercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro.