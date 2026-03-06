Nel carcere di Chieti un corso di scrittura creativa promosso da Chieti città che legge | la cultura come motore di rinascita

Nel carcere di Chieti è stato avviato un corso di scrittura creativa intitolato “Il racconto”, promosso dall’associazione “Chieti Città che Legge”. Il corso prenderà il via sabato 7 marzo e si svolgerà all’interno della casa circondariale della città. La iniziativa fa parte di un progetto che coinvolge il carcere come uno dei firmatari del Patto per la lettura.

Si tratta di un progetto formativo rivolto ai detenuti adulti interessati a scoprire la scrittura come strumento di espressione, riflessione e crescita personale. “La lettura e la scrittura sono strumenti di libertà e di crescita personale – dichiara il sindaco di Chieti Diego Ferrara – e il fatto che la casa circondariale sia tra i firmatari del Patto per la lettura dimostra quanto la cultura possa essere una leva importante anche nei contesti più complessi. Questo corso rappresenta una delle azioni concrete di Chieti Città che Legge: un progetto che vuole portare i libri e le storie ovunque ci sia bisogno di aprire spazi di pensiero, dialogo e opportunità”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

