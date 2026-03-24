Una donna alla guida della Confraternita di Naro Mariateresa Geraci eletta presidente

Per la prima volta nella storia della confraternita del Santissimo crocifisso di Naro, è stata eletta una donna alla presidenza. Si tratta di Mariateresa Geraci, già vicepresidente dal 2011 al 2018 e poi cassiere fino al 2019. Eletta a pieni voti, guiderà la confraternita per i prossimi quattro anni. Geraci sarà affiancata dai seguenti ordini statutari: vicepresidente Ignazio Gulino, segretaria Cristina Rizzuto, cassiera Alessia Bellavia. Fanno parte del consiglio direttivo Sergio Alaimo, Liliana Calogera Nicotra e Lina Piraino. Il consiglio dei probiviri è composto da Calogero Rizzuto, Giuseppina Agliata e Giuseppe Mirabile. Il nuovo presidente e tutti i confrati hanno rivolto un ringraziamento al presidente uscente Calogero Aronica per il lavoro svolto e l’impegno profuso durante il suo mandato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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