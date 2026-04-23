Tetto di una casa in fiamme soccorsi in azione

Nella serata di mercoledì 22 aprile si è verificato un incendio a Palazzetto, frazione di Gualdo Tadino. Le fiamme sono divampate sul tetto di un'abitazione e hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Allarme incendio nel prima serata di mercoledì 22 aprile a Palazzetto, frazione di Gualdo Tadino. Per cause in fase di accertamento le fiamme sono divampate sul tetto di un'abitazione della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Gaifana, Gubbio e Foligno con.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana Notizie correlate Tetto di una casa in fiamme: notte di lavoro per i vigili del fuoco, una persona in ospedalePaura a Campo Ligure a causa dell'incendio del tetto di una casa che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco dal pomeriggio di ieri, domenica 1... Leggi anche: Le fiamme divampano dal camino, devastato il tetto di una casa: due famiglie evacuate Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tegole scaraventate in strada, parte la raccolta fondi per rifare il tetto di casa distrutto; PAURA A VIGONZA: A FUOCO IL TETTO DI UNA CASA; Incendio a Vigonza, esplode il tetto di una casa: intervento dei Vigili del Fuoco; Un tetto per crescere insieme: sostieni gli scout di Sesto!. Orta di Atella, donna minaccia di lanciarsi dal tetto di casa: salvata dai CarabinieriOrta di Atella (Caserta) - Si è arrampicata sul tetto della sua abitazione, a circa 12 metri d’altezza, lasciando temere il peggio. Una scena che ha richiesto ... pupia.tv FOTO | Frondarola: crollano tetto e solai di una casa disabitataTERAMO - Questo pomeriggio, intorno alle 19:30, a Frondarola, un'abitazione disabitata da diversi anni e già oggetto di un primo intervento edilizio di messa in sicurezza, è stata interessata dal crol ... ekuonews.it Si punta a sforare il tetto dei 10 mila spettatori per l’ultima sfida contro l’Audace Cerignola. Poche disponibilità rimaste per i Distinti Inferiori, esauriti (per ora, condizionale d’obbligo) i Superiori - facebook.com facebook L'OTC di nuovo sul tetto della WWE! AND NEW. Rivivi le emozioni di WrestleMania su @NetflixIT! x.com