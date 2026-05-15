' Parnaso' la Reggia di Colorno ospita la mostra personale di Giorgio Tentolini
La Reggia di Colorno ospita Parnaso, mostra personale di Giorgio Tentolini, un progetto espositivo che utilizza la mitologia come dispositivo di lettura del presente.L’iniziativa riflette la visione della Provincia di Parma, proprietaria e custode del complesso, tesa a ridefinire la Reggia da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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