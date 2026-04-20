Dal frammento alla visione Opere di Annalaura di Luggo Giorgio Tentolini Nicolò Tomaini
Nel contesto della rassegna Visioni Contemporanee, promossa dal Comune di Napoli, l’esposizione Dal frammento alla visione si tiene presso JUS Museum | Palazzo Calabritto. L’evento presenta opere di tre artisti italiani e si inserisce in un progetto che coinvolge sia il centro che le periferie della città, trasformandola in un laboratorio di creatività diffusa. La mostra offre uno sguardo sulle recenti produzioni artistiche contemporanee.
Nell’ambito di Visioni Contemporanee, rassegna promossa dal Comune di Napoli che trasforma la città in un laboratorio diffuso di creatività tra centro e periferie, JUS Museum Palazzo Calabritto ospita Dal frammento alla visione. Il passato come possibilità, una mostra collettiva che riunisce le.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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