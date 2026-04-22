Apre Campania Stories | la Reggia ospita la presentazione della nuova annata di vini

Domani, giovedì 23 aprile, si terrà l’inaugurazione di Campania Stories, la manifestazione dedicata alle nuove annate di vini della regione. La presentazione si svolgerà presso la Reggia di Caserta, riconosciuta come patrimonio Unesco e simbolo storico e culturale della Campania. L’evento rappresenta l’apertura dell’edizione 2026 di questa iniziativa, che si concentra sulla promozione dei vini locali.

Domani (giovedì 23 aprile) taglio del nastro per l’edizione 2026 di Campania Stories. Sarà la Reggia di Caserta, patrimonio Unesco e simbolo universale della grandezza storica e culturale della Campania, il luogo di apertura di Campania Stories, la presentazione delle nuove annate dei vini.🔗 Leggi su Casertanews.it

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