Un incidente sulla tangenziale di Parma ha coinvolto un camion che si è ribaltato, causando rallentamenti e disagi nel traffico. Le operazioni di soccorso sono durate circa quattro ore, durante le quali sono stati gestiti anche perdite di carburante dal veicolo. La causa della perdita di controllo del mezzo pesante non è ancora stata ufficialmente chiarita. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e gestire l’emergenza.

? Punti chiave Cosa ha causato la perdita di controllo del mezzo pesante?. Perché i soccorsi sono rimasti impegnati per ben quattro ore?. Come hanno gestito i vigili del fuoco il rischio incendio?. Quali danni ha causato la dispersione del carburante sulla carreggiata?.? In Breve Intervento dei vigili del fuoco di via Chiavari dalle 3:00 alle 7:00.. Collaborazione tra operatori 115, sanitari 118 e agenti della polizia locale.. Pericolo incendio gestito vicino all'uscita della tangenziale di via Paradigna.. Indagini in corso sulle dinamiche del ribaltamento avvenuto notte 14-15 maggio.. Un grosso mezzo pesante si è ribaltato nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio all’altezza dell’uscita della tangenziale di via Paradigna, causando una perdita di carburante che ha richiesto l’intervento prolungato dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, camion ribaltato in tangenziale: 4 ore di soccorsi per il carburante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Emergenza nella notte in tangenziale, camion si ribalta e perde carburante: intervento dei vigili del fuocoVerso le 3 della nottata tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio è scattato un'allarme per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante,...

Incidente oggi in A13, autostrada nel caos per un camion ribaltato: tratto chiuso per ore e codeRovigo, 29 aprile 2026 - Mattinata di forti disagi sull’autostrada A13 Bologna-Padova, dove dalle 7 alle 9.

Camion esce di strada e si ribalta nel forlivese: morto il conducenteIl conducente di un furgone è morto in un incidente stradale, attorno alle 19 a Verghereto, nel Forlivese, in via San Giuseppe. Il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato. Sono intervenuti i vigili ... gazzettadiparma.it